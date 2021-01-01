ООО "ВЭД ЛАЙН"
Услуги таможенного декларанта
8 800 600 58 54
+7 (964) 443-11-30
Россия, 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина 11а, 3-й этаж, офис 31
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Сопровождение внешнеторговой сделки
Таможенное оформление и доставка грузов от 100 кг
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Услуги ВЭД
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Импорт товаров
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Выкуп товара
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8 800 600 58 54
Таможенный декларант

Услуги таможенного оформления

За годы интенсивной работы мы накопили опыт оформления всех видов грузов:
  1. Товары народного потребления
  2. Продукты питания
  3. Автозапчасти и комплектующие
  4. Авторазбор из Японии
  5. Мототехника из Японии и Китая
  6. Металлопродукция
  7. Сборные грузы
  8. Транспортные средства
  9. Производственное оборудование
  10. Товары, попадающие под фитосанитарный и ветеринарный контроль
  11. Многое другое
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Услуги
Таможенное оформление Владивосток
Passport control check passed
Таможенное оформление
01
Таможенное оформление товаров из Юго-Восточной Азии
Владивосток
От 2 часов
Профессиональный подход
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Auto parts deposit storage. Dismantling yard.
Оформление авторазбора
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Таможенное оформление авторазбора из Японии
Владивосток
От 2 часов
Профессиональный подход
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Выкуп товара у отправителя
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Выкуп товара в рамках внешнеторговых обязательств
ЮВА
1 сутки
Профессиональный подход
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Международные перевозки
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Контейнерные и сборные перевозки грузов
ЮВА
Под ключ
Профессиональный подход
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6 причин выбрать нашу компанию
Преимущества
01
Обеспечение
безопасности бизнеса
клиента
В условиях электронной отчётности и электронного документооборота
02
Защита от рисков
Которые могут возникнуть при проверках контролирующих органов (налоговой, таможни, Роспотребнадзора).
03
Большой опыт работы в ВЭД
Мы работаем на рынке ВЭД и международных перевозок с различными группами товаров
04
Честность и открытость
У нас фиксированное вознаграждение за партию товара и документальное подтверждение всех остальных затрат
05
Собственный штат
- Специалисты по таможенному оформлению
- Бухгалтеры с опытом ведения ВЭД
- Специалисты по логистики
- Отдел по сертификации
06
Максимальная эффективность
Мы не просто оказываем услуги, мы помогаем Вам достичь максимального успеха на внутреннем рынке Российской Федерации и странах СНГ
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Таможенное оформление товаров из Юго-Восточной Азии
Мы твердо верим, что вместе создаем надежное будущее для малого и среднего бизнеса в России!
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Услуги
Таможенное оформление
Оформление авторазбора
Выкуп товара у отправителя
Международные перевозки
8 800 600 58 54
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ООО "ВЭД ЛАЙН"
Россия, 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина 11а, 3-й этаж, офис 31
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