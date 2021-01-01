ООО "ВЭД ЛАЙН"
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Лесной Терминал порт Находка
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Восточная Стивидорная Компания
Владивостокский Морской Торговый Порт
Владивостокский Морской Контейнерный Терминал
Дальзавод Терминал
Соллерс
Инкотермс 2020
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8 800 600 58 54
+7 (964) 443-11-30
Россия, 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина 11а, 3-й этаж, офис 31
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Сопровождение внешнеторговой сделки
Таможенное оформление
и доставка грузов от 100 кг
Услуги ВЭД
Импорт товаров
Выкуп товара
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3
Оставьте заявку, мы бесплатно проконсультируем
Расчитаем выгодный способ доставки товара и таможенного оформления
Получить консультацию
8 800 600 58 54
Таможенный декларант
Услуги таможенного оформления
За годы интенсивной работы мы накопили опыт оформления всех видов грузов:
Товары народного потребления
Продукты питания
Автозапчасти и комплектующие
Авторазбор из Японии
Мототехника из Японии и Китая
Металлопродукция
Сборные грузы
Транспортные средства
Производственное оборудование
Товары, попадающие под фитосанитарный и ветеринарный контроль
Многое другое
подробнее
Услуги
Таможенное оформление Владивосток
Таможенное оформление
01
Таможенное оформление товаров из Юго-Восточной Азии
Владивосток
От 2 часов
Профессиональный подход
подробнее
Оформление авторазбора
02
Таможенное оформление авторазбора из Японии
Владивосток
От 2 часов
Профессиональный подход
подробнее
Выкуп товара у отправителя
03
Выкуп товара в рамках внешнеторговых обязательств
ЮВА
1 сутки
Профессиональный подход
подробнее
Международные перевозки
04
Контейнерные и сборные перевозки грузов
ЮВА
Под ключ
Профессиональный подход
подробнее
6 причин выбрать нашу компанию
Преимущества
01
Обеспечение
безопасности бизнеса
клиента
В условиях электронной отчётности и электронного документооборота
02
Защита от рисков
Которые могут возникнуть при проверках контролирующих органов (налоговой, таможни, Роспотребнадзора).
03
Большой опыт работы в ВЭД
Мы работаем на рынке ВЭД и международных перевозок с различными группами товаров
04
Честность и открытость
У нас фиксированное вознаграждение за партию товара и документальное подтверждение всех остальных затрат
05
Собственный штат
- Специалисты по таможенному оформлению
- Бухгалтеры с опытом ведения ВЭД
- Специалисты по логистики
- Отдел по сертификации
06
Максимальная эффективность
Мы не просто оказываем услуги, мы помогаем Вам достичь максимального успеха на внутреннем рынке Российской Федерации и странах СНГ
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6
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Таможенное оформление товаров из Юго-Восточной Азии
Мы твердо верим, что вместе создаем надежное будущее для малого и среднего бизнеса в России!
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Услуги
Таможенное оформление
Оформление авторазбора
Выкуп товара у отправителя
Международные перевозки
8 800 600 58 54
О компании
Миссия компании
Презентация компании
Напишите нам
Услуги
Аутсорсинг ВЭД
Таможенное оформление
Таможенные процедуры
Таможенные режимы
Таможенная стоимость
Таможенные сборы
Таможенные пошлины
Антидемпинговые пошлины
Оформление авторазбора
Ориентировочный вес автомобильных запчастей
Выкуп товара у отправителя
Международные перевозки
Сборные грузы в контейнерах
Сборные грузы на паллетах
Контейнерные перевозки
Автомобильные перевозки из Китая
Лесной Терминал порт Находка
Грузовые шины
Грузовые колеса
Восточная Стивидорная Компания
Владивостокский Морской Торговый Порт
Владивостокский Морской Контейнерный Терминал
Дальзавод Терминал
Соллерс
Инкотермс 2020
Трекинг контейнеров
Дополнительные услуги
Доставка в маркетплейсы
Доставка авто из Японии
Тарифы
ЕТН ВЭД ЕАЭС
Авторазбор
Сварочные материалы
Крепеж
Анкерная техника
Метрический крепеж
Саморезы и шурупы
Такелаж
Предложения
Информация
Реквизиты
Уставные документы
Форма договора ТЭО
Заявка к договору ТЭО
Форма договора поставки
Заявка на выполнение ВК
Инструкции для коносамента
Доверенность экспедитору
Доверенность для ФТК
Статьи
Контакты
...
/
3
/
3
ООО "ВЭД ЛАЙН"
Россия, 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Мичурина 11а, 3-й этаж, офис 31
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О компании
Миссия компании
Презентация компании
Напишите нам
Услуги
Аутсорсинг ВЭД
Таможенное оформление
Таможенные процедуры
Таможенные режимы
Таможенная стоимость
Таможенные сборы
Таможенные пошлины
Антидемпинговые пошлины
Оформление авторазбора
Ориентировочный вес автомобильных запчастей
Выкуп товара у отправителя
Международные перевозки
Сборные грузы в контейнерах
Сборные грузы на паллетах
Контейнерные перевозки
Автомобильные перевозки из Китая
Лесной Терминал порт Находка
Грузовые шины
Грузовые колеса
Восточная Стивидорная Компания
Владивостокский Морской Торговый Порт
Владивостокский Морской Контейнерный Терминал
Дальзавод Терминал
Соллерс
Инкотермс 2020
Трекинг контейнеров
Дополнительные услуги
Доставка в маркетплейсы
Доставка авто из Японии
Тарифы
ЕТН ВЭД ЕАЭС
Авторазбор
Сварочные материалы
Крепеж
Анкерная техника
Метрический крепеж
Саморезы и шурупы
Такелаж
Предложения
Информация
Реквизиты
Уставные документы
Форма договора ТЭО
Заявка к договору ТЭО
Форма договора поставки
Заявка на выполнение ВК
Инструкции для коносамента
Доверенность экспедитору
Доверенность для ФТК
Статьи
Контакты
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пользовательским соглашением
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